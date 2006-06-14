Американец обещает снести голову Кличко

Популярный американский супертяжеловес Шеннон БРИГГС сообщил, что его менеджер обратился к Дону КИНГУ по вопросу организации поединка против чемпиона IBF Владимира КЛИЧКО или чемпиона WBA Николая ВАЛУЕВА.

Об этом Ш.БРИГГС сказал во время чат-сессии со своими поклонниками, сообщает сайт allboxing.ru.

«Мне обещали дать ответ не позднее следующего понедельника», - сказал Ш.БРИГГС.

На вопрос о том, слышал ли он об отказе Джеймса ТОНИ от боя с В.КЛИЧКО за 1,5 миллионов долларов, Ш.БРИГГС сказал: «Джеймс Тони напоминает мне жирного родственника на свадьбе, на которого никто не обращает внимания. За полтора миллиона долларов я бы поехал в Каламазу и сразился бы с динозавром. Мой бой с КЛИЧКО не продлился бы больше 3-4 раундов. Я бы просто снес ему голову и преподнес бы ее на блюде».

По поводу подготовки к боям Ш.БРИГГС сообщил: «Я не слишком утруждаюсь на тренировках. В основном, я работаю над силой удара. Людям не нужны супертяжеловесы, которые боксируют и бегают кругами по рингу. Люди хотят видеть, как один сносит другому голову. Именно это я им и даю».

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