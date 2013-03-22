Янукович встретился с президентами Польши и Венгрии

В Варшаве проходит трехсторонняя встреча Президентов Украины, Польши и Венгрии.

В Варшаве проходит трехсторонняя встреча Президента Украины Виктора Януковича, Президента Республики Польша Бронислава Коморовского и Президента Венгрии Яноша Адера. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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