Янукович встретился с президентами Польши и Венгрии

21:36, 22 марта 2013
Политика
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В Варшаве проходит трехсторонняя встреча Президентов Украины, Польши и Венгрии.

Янукович встретился с Брониславом Коморовским и Яношем Адером

В Варшаве проходит трехсторонняя встреча Президента Украины Виктора Януковича, Президента Республики Польша Бронислава Коморовского и Президента Венгрии Яноша Адера.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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