Кинах раскритиковал оппозицию за отсутствие вопросов на часе правительства

«Сегодня я не услышал не одного профессионального вопроса, поэтому оппозиционную резолюцию я считаю демагогией, которая основана на принципе «чем хуже - тем лучше». Проще всего сказать, что у нас нет вопросов к плохому правительству, чем задать конструктивный, возможно, даже неудобный вопрос. Оппозиция должна существовать, но она обязана быть мощным контролером власти, в том числе готовить альтернативные выводы и предложения. Все это должно происходить в условиях деловой этики и политической культуры. А не так как сейчас», - сказал Кинах, сообщает РБК-Украина.



Также, по его словам, сегодняшняя резолюция и ранние действия оппозиции свидетельствуют, что политическая этика и культура ей чужда. «Это можно проиллюстрировать и сегодняшней ситуацией, и недавним срывом заседания правительства, и блокированием парламента. Думаю, эти действия оппозиции не пойдут ей в авторитет, а стране на пользу. Политическая конкуренция должна быть, но необходимо конкурировать не грязными технологиями со всех сторон и попытками разбалансировать ситуацию в государстве», - заявил политик.

Кинах считает преступным по отношению к стране блокирование работы парламента и правительства в условиях кризисных явлений. «Эти вопросы касаются развития страны, решения серьезных проблем реализации пакета необходимых для Украины структурных реформ, принятия законов для подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. На это нужно направлять усилия. А штампы, ярлыки неоднократно создавали опасную и позорную ситуацию. Давайте хотя бы вспомним разгар кризиса 2008-2009 годов, когда бывшие Президент и премьер-министр вместо консолидации усилий по антикризисным мероприятиям, занимались взаимоуничтожением. Тогда мы потеряли 28% промышленного производства и 19% ВВП. В результате Украина до сих пор еще не вышла на докризисный уровень», - резюмировал нардеп.