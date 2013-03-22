На Прикарпатье области о чрезвычайных ситуациях будут сообщать по SMS

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Киевстар».

Сообщения будут рассылаться на базе услуги «SMS и MMS-рассылка» от «Киевстар Бизнес», соглашение на пользование которой заключило управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Демонстрация работы системы состоялась во время заседания коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По словам руководителя Управления ГСЧС в области Владимира Чернецкого, SMS-сообщения будут отправляться руководителям районов, городским, сельским и поселковым головам, директорам крупных предприятий и школ, а также жителям отдаленных населенных пунктов, которые пожелают получать такие сообщения и предоставят свои мобильные номера службе. По его словам, своевременное оповещение о чрезвычайных ситуациях или их угрозе - одна из первоочередных мер, которая минимизирует ущерб от чрезвычайных ситуаций и предотвращает гибель людей.

«Системы оповещения, которые действовали до этого времени, морально и физически устарели», - считает В.Чернецкий.

Прикарпатье стало вторым регионом Западной Украины, который использует услугу «SMS-рассылка» от «Киевстар» для предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Аналогичные системы уже несколько лет работают во Львове и области.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет почти 26 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс. тыс. Общий доход «Киевстар» в 2012 году составил почти 13,4 млрд грн.