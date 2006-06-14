Завтра возможен град

В четверг, 15 июня, на территории Украины облачно с прояснениями. Ожидаются дожди, грозы, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с, в северных, восточных, центральных и прикарпатских областях - местами сильные дожди. Ветер восточный с переходом на юго-западный, в западной части - северо-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 9-14°, днем - 16-21°; в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью - 12-17°, днем - 20-25°; в Карпатах ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15°.

16-17 июня облачная погода с прояснениями. Дожди (16 июня в восточных и крайних западных областях, 17 июня в западной части Украины - местами), кое-где грозы, град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 18-23°, на крайнем западе - до 25° (в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 8-13°); в южной части и восточных областях ночью - 12-17°, днем - 21-26°.

18-19 июня на западе преимущественно без осадков; на остальной территории - кратковременные дожди, местами грозы (в основном днем).

Температура ночью существенно не изменится, днем (кроме восточных областей) повысится на 2-4°.

В Киеве и области 15 июня облачно с прояснениями. Дожди, грозы, ночью и утром сильные дожди, слабый град. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью - 10-12°, днем - 17-19°; по области ночью - 9-14°, днем - 16-21°.

16-17 июня облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди (17 июня местами), кое-где грозы, град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 18-23°.

18-19 июня преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем повысится на 2-4°.