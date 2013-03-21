Рада провалила решение о выборах в Киеве 2 июня

Верховная Рада Украины не поддержала в целом проект постановления о назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это постановление проголосовали 179 депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановление поддержали: от фракции Партии регионов - 7 народных депутатов, от “Батькивщины” - 84, от «УДАРа» - 37, “Свободы” - 33, внефракционных - 18, фракция КПУ не голосовала в полном составе.

Из фракции Партии регионов за постановление проголосовали: П.Балога, В.Бондарь, А.Бобков, С.Дунаев, Я.Москаленко, А.Пономарев, И.Фурсин.

Постановление также поддержали такие внефракционные депутаты: В.Балога, А.Домбровский, Г.Заболотній, С.Лабазюк, В.Литвин, С.Мищенко, П.Порошенко, И.Рыбаков, А.Табалов, В.Чудновский, Ю.Деревянко, О.Доний, Р.Кошулинский, А.Лабунская, О.Ляшко, В.Петевка, А.Табалов, В.Тимошенко.

Из фракции “Батькивщина” «за» назначение выборов у Киева на 2 июня проголосовали: А.Абдуллин, Д.Андриевский, В.Арьев, В.Бондаренко, А.Бригинец, М.Бурбак, Ю.Вознюк, В.Головко, Л.Денисова, М.Джемилев, А.Дырив, В.Дубиль, Л.Емец, Р.Илык, О.Канивец, В.Кириленко, Н.Княжицкий, А.Кожемякин, В.Королюк, В.Кравчук, А.Кужель, В.Купчак, В.Кутовый, О.Лукашук, В.Лунченко, К.Ляпина, О.Медуница, Г.Немыря, Ю.Одарченко, А.Павелко, В.Пазиняк, С.Пашинский, А.Пышний, С.Сас, И.Скосарь, Ю.Стець, С.Терехин, А.Турчинов, Н.Федорук, А.Фищук, А.Черноволенко, А.Шевченко, Д.Шлемко, В.Яворивский, А.Яценюк, А.Аваков, К.Бондарев, И.Брыченко, И.Васюник, В.Гладий, В.Данилов, В.Деревляный, Д.Дзензерский, Т.Донец, А.Дубовой, Р.Забзалюк, А.Иванчук, В.Кальченко, Н.Катеринчук, И.Кириленко, Р.Князевич, Е.Кондратюк, Л.Котеляк, С.Кубив, Н.Кучерук, Р.Лукьянчук, И.Луценко, Н.Мартыненко, Г.Москаль, В.Немилостивый, Л.Оробец, А.Павловский, А.Парубий, П.Петренко, В.Полочанинов, А.Сенченко, О.Сикора, Р.Стаднийчук, И.Стойко, Б.Тарасюк, Н.Томенко, С.Фаермарк, Я.Федорчук, В.Швец, В.Шкварилюк, В.Ярема.

Из фракции «УДАР» постановление поддержали: О.Белькова, И.Геращенко, Э.Гурвиц, М.Ионова, С.Каплин, В.Кличко, А.Корнийчук, В.Куренной, М.Матиос, В.Наливайченко, Н.Новак, И.Побер, А.Путилов, П.Ризаненко, Р.Романюк, Ю.Савчук, Г.Ткачук, В.Чугунников, Р.Ванзуряк, Н.Агафонова, Я.Гинка, Я.Дубневич, В.Ищенко, В.Карпунцов, В.Ковальчук, С.Куницын, Т.Кутовой, А.Мочков, Ф.Негой, Р.Павленко, А.Палатный, В.Пинзеник, О.Продан, Р.Раупов, П.Розенко, П.Рябикин, Р.Сольвар, Р.Чернега.

Из фракции “Свобода” «за» голосовали: Б.Бенюк, Ю.Бублик, О.Гелевей, Р.Зелик, А.Кайда, И.Кривецкий, А.Мирный, И.Мирошниченко, А.Мохник, И.Сех, Ю.Сиротюк, А.Тягнибок, И.Фарион, В.Черняков, А.Шевченко, М.Блавацкий, А.Витив, М.Головко, А.Ильенко, П.Кириленко, Э.Леонов, Р.Марцинкив, Е.Мельник, Ю.Михальчишин, А.Мищенко, О.Осуховский, И.Сабий, О.Сиротюк, А.Сыч, О.Тягнибок, С.Ханенко, И.Швайка, И.Янкив.

Постановлением предусматривалось назначить выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

Фракция ПР настаивает, чтобы постановление принять сегодня только за основу, а затем ожидать решения Конституционного Суда Украины, в частности относительно сроков полномочий Киевского городского совета.