Рыбак: Завтра Рада возьмется за выборы мэра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Рыбак журналистам в рамках общего собрания членов Конфедерации строителей Украины.

По его словам, парламент начал работу и будет работать завтра. «Сегодня те вопросы, которые были камнем преткновения, я поручил комитету рассмотреть. Завтра первыми вопросами мы будем рассматривать предложения комитетов: будем рассматривать закон о выборах депутатов и мэра Киева, 6-7 законопроектов о евроинтеграции Украины. Вопросов очень много», - сказал В.Рыбак.

Глава ВР уточнил: «Завтра будем рассматривать города, выборы городских председателей и сразу переходим к Киеву».