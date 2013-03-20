Рыбак предложил депутатам проголосовать за самороспуск ВР
13:23, 20 марта 2013Политика
6918
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак предложил народным депутатам проголосовать за самороспуск парламента.
Владиимр Рыбак поставил вопрос ребром
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента после очередного безрезультатного решения ВР.
По теме: Нардепы в ВР никак не определятся с выборами
“Может, поставить вопрос о самороспуске Верховной Рады, и проголосуем за этот вопрос”, - предложил, в частности, спикер.
Народные депутаты из фракции “Свобода” стали кричать: «Ставьте». Другие или молчали, или тоже что-то выкрикивали. После этого В.Рыбак сказал: “Я вижу, опять большинства нет”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter