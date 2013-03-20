Рыбак предложил депутатам проголосовать за самороспуск ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента после очередного безрезультатного решения ВР.

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“Может, поставить вопрос о самороспуске Верховной Рады, и проголосуем за этот вопрос”, - предложил, в частности, спикер.

Народные депутаты из фракции “Свобода” стали кричать: «Ставьте». Другие или молчали, или тоже что-то выкрикивали. После этого В.Рыбак сказал: “Я вижу, опять большинства нет”.