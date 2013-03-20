Глава МИД Польши: Украина стоит перед цивилизационным выбором

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина стоит перед «фундаментальной дилеммой» – это для Киева выбор между современностью и демократией, с одной стороны, и другой цивилизационной моделью – с другой.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, представляя в польском Сейме приоритеты заграничной политики Польши на 2013 год, сообщает Польское радио.

По словам Р.Сикорского, «Украина стоит перед фундаментальной дилеммой, которую можно сравнить с серединой XVII века и началом XX века. Это для Киева выбор между современностью и демократией, с одной стороны, и другой цивилизационной моделью – с другой».

В то же время дипломат подчеркнул: «Если Украина создаст условия для подписания Соглашения об ассоциации, Польша будет отстаивать предоставление Киеву «европейской перспективы» на ближайшем саммите Восточного партнерства».

Как сказал Р.Сикорский, «большие надежды мы связываем с ноябрьским саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе. Полным успехом мы признаем подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной и завершение переговоров по делу аналогичного понимания с Молдовой, Грузией и Арменией. Мы стремимся к тому, чтобы граждане Грузии, Украины и Молдовы, а также России были охвачены безвизовым режимом».

Польское радио напоминает, что ЕС откладывал подписание Соглашения об ассоциации ЄС-Украина в связи с ухудшением ситуации в Украине в сфере судопроизводства. Речь идет, прежде всего, о политически мотивированном – по убеждению Брюсселя – заключении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко и других оппозиционных политиков. Европейский Союз выдвинул Киеву условия подписания Соглашения об ассоциации: отказ от использования судопроизводства с политическими целями, принятие четкого и полноценного избирательного кодекса и реальные реформы для введения стандартов правового государства.