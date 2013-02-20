Польский эксперт: Украине не стоит ожидать скорого подписания Соглашения с ЕС

Переговоры Президента Украины Виктора Януковича во время его визита в Польшу вряд ли что-то изменят в деле Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, условием подписания которого большинство европейских политиков ставят освобождение экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Гжегож Громадский, отметив, что украинская власть, скорее всего, до саммита Украина-ЕС не сделает никаких значимых жестов, которые бы увеличили шансы на подписание Соглашения об ассоциации в 2013 году.

Эксперт сказал, что президенты Польши и Словакии, как ранее глава Литвы и еврокомиссар Штефан Фюле, будут пытаться убедить Виктора Януковича изменить что-то в своей политике.

Однако, по его словам, одних деклараций из уст Президента Украины о желании устранить препятствия для евроинтеграции Украины будет недостаточно.

"Это должен быть какой-то конкретный факт, как освобождение Тимошенко и Луценко, но я себе это слабо представляю", - сказал он.

Г.Громадский обратил внимание на то, что на этой неделе украинская власть имела возможность удовлетворить апелляцию Ю.Луценко, который добивался освобождения по состоянию здоровья, но не сделала этого.

Аналитик также выразил убеждение, что Евросоюз не согласится на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной, если Ю.Тимошенко с Ю.Луценко будут оставаться заключенными, назвав также недостаточным освобождение одного экс-министра внутренних дел.

"Это будет воспринято как шаг в правильном направлении, но недостаточный (...) Нужно помнить, что собственно дело Тимошенко является символом политически мотивированного правосудия", - сказал он.

Аналитик тоже обратил внимание на недавнее предоставление политического убежища одному из министров правительства Ю.Тимошенко, назвав это символическим знаком, который еще больше уменьшает шансы на подписание Соглашения об ассоциации Украиной.

По его словам, государствам, которые поддерживают ассоциацию с Украиной, трудно будет аргументировать другим странам ЕС необходимость подписания этого документа в условиях, когда бывшие украинские правительственные чиновники получают политическое убежище в Евросоюзе.

Г.Громадский сказал, что в нынешних условиях он пессимистически оценивает шансы на подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в этом году.

Как сообщал УНИАН, министр канцелярии Президента Польши Яромир Соколовский заявил сегодня, что Бронислав Коморовский и Президент Словакии Иван Гашпарович во время встречи с В.Януковичем будут убеждать его сделать "какой-то значимый жест" перед саммитом Украина-ЕС, который бы увеличил шансы на подписание Соглашения об ассоциации в 2013 году.

На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что оптимистически оценивает перспективы европейской интеграции Украины.

Украинская власть считает правомерным осуждение Ю.Тимошенко, а Президент Украины неоднократно говорил, что исполнительная власть не может влиять на решения независимых судов.