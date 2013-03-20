В МИД рассказали, в каком формате Украина хочет работать с ТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Действительно, обсуждаются разные форматы такого сотрудничества. Это и предложенный Украиной формат «3+1», а также другие, в том числе и формат, о котором вчера сказал премьер-министр Украины”, - сообщил Е.Перебийнис.

При этом он отметил, что премьер-министр Николай Азаров не говорил о формате сотрудничества Украины с Таможенным союзом в качестве наблюдателя как о совершенном факте, он говорил о том, что Украина хотела бы достичь именно такого формата.

По теме: Азаров: Украина не претендует на льготы в Таможенном союзе

“Переговоры продолжаются. Пока мы не можем говорить о достижении каких-то окончательных договоренностей, но мы надеемся, что такие договоренности в ближайшее время будут достигнуты”, - сказал Е.Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Н.Азаров заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя. "Сейчас мы ведем переговоры о таком формате сотрудничества, при котором Украина станет наблюдателем при Таможенном союзе", - сказал Н.Азаров. Глава правительства объяснил, что такой формат означает, что при ТС будет создано представительство Украины. Представитель Украины будет принимать участие в принятии решений с правом совещательного голоса.