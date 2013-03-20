Нардепы в ВР никак не определятся с выборами

После совещания лидеров фракций у Председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака народные депутаты не могут принять ни одного решения, касающегося назначения внеочередных местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, что касается голосования за назначение выборов городского председателя Василькова Киевской области В.Рыбак сообщил, что во время совещания было принято решение, чтобы профильный комитет ВР сегодня рассмотрел этот вопрос, а завтра на утреннем заседании парламента народные депутаты к нему вернулись.

В то же время, народный депутат Руслан Князевич выразил убеждение, что нет необходимости собирать заседание комитета по этому вопросу. «Комитету сегодня не нужно собираться, потому что он другого решения не примет», - сказал он.