В Раде не могут договориться о местных выборах: объявлен перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен в 11.24.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак пригласил лидеров фракций в свой кабинет на совещание по поводу ситуации, сложившейся в парламенте.

В настоящее время ни одно из решений о назначении внеочередных местных выборов не набирает необходимого количества голосов - 226.

После нерезультативного голосования о назначении выборов в Василькове Киевской области, поскольку за него не проголосовала фракция Партии регионов, а коммунисты сегодня вообще не голосуют за ни одно из решений, оппозиция заявила, что не поддержит ни одного решения о назначении внеочередных местных выборов, пока не будет принято решение по выборам в Василькове.

После этого В.Рыбак повторно поставил на голосование вопрос назначения внеочередных выборов Васильковского городского головы, но это предложение не набрало необходимых 226 голосов. “За” проголосовали всего 179 народных депутатов.

Таким образом, В.Рыбак решил объявить перерыв для консультаций.