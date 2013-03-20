Геращенко ответила регионалам на «Киев - не девка»

11:05, 20 марта 2013
Политика
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Народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко считает, что Партия регионов не хочет проведения выборов в Киеве 2 июня, поскольку у ее кандидата нет шансов на победу.

Ирина Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Верховной Рады.
По словам И.Геращенко, “партия власти боится Виталия Кличко, который имеет свой рейтинг в три раза выше представителей власти вместе взятых, и поэтому не назначаются эти выборы”.

Как отметила И.Геращенко, фракция «УДАР» требует, чтобы «в Киеве был городской председатель, чтобы он имел все права, которые должен иметь любой председатель в любом городе, будь то Львов или Черновцы, где также уже долгое время нет своего председателя у Партии регионов».

По ее словам, Партия регионов боится избрания в Киеве городского председателя от оппозиции, поскольку «он поставит вопрос об ответственности, о вертолетной площадке, которая неизвестно кому принадлежит, и разрушает склоны Днепра, а также поставит вопрос об ответственности, о том, что же происходит с молодой командой Черновецкого, которая разворовала город, но почему-то никто не ответил за это».

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И.Геращенко подчеркнула, что выборы должны состояться не позже 2 июня, «в противном же случае, если они не пойдут на такое голосование, это будет еще одним сигналом для киевлян, что эта власть должна уйти в отставку».

«Киев - не девка. И более того, я призываю представителей власти оставить при себе свои сексистские высказывания, потому что среди мужчин-политиков есть столько продажных существ, которых не возьмут даже на Окружную», - подчеркнула И.Геращенко.

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