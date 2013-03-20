Геращенко ответила регионалам на «Киев - не девка»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Верховной Рады.

По словам И.Геращенко, “партия власти боится Виталия Кличко, который имеет свой рейтинг в три раза выше представителей власти вместе взятых, и поэтому не назначаются эти выборы”.

Как отметила И.Геращенко, фракция «УДАР» требует, чтобы «в Киеве был городской председатель, чтобы он имел все права, которые должен иметь любой председатель в любом городе, будь то Львов или Черновцы, где также уже долгое время нет своего председателя у Партии регионов».

По ее словам, Партия регионов боится избрания в Киеве городского председателя от оппозиции, поскольку «он поставит вопрос об ответственности, о вертолетной площадке, которая неизвестно кому принадлежит, и разрушает склоны Днепра, а также поставит вопрос об ответственности, о том, что же происходит с молодой командой Черновецкого, которая разворовала город, но почему-то никто не ответил за это».

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И.Геращенко подчеркнула, что выборы должны состояться не позже 2 июня, «в противном же случае, если они не пойдут на такое голосование, это будет еще одним сигналом для киевлян, что эта власть должна уйти в отставку».

«Киев - не девка. И более того, я призываю представителей власти оставить при себе свои сексистские высказывания, потому что среди мужчин-политиков есть столько продажных существ, которых не возьмут даже на Окружную», - подчеркнула И.Геращенко.