Регионал - оппозиции: Киев вам - не девка

Народный депутат от фракции Партии регионов Владимир Олейник заявляет, что попытки оппозиции “навязать” украинский язык в Верховной Раде Украины будут натыкаться на сопротивление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

“Когда выступление слышите на русском языке - кричите, на украинском языке - кричите. Но хочу вам сказать, в глаза глядя, как украинец: любые попытки ограничить мнение других граждан путем давления, а не диалога, и есть фашизм, и вы не удивляйтесь, когда так говорят вам, глядя в глаза”, - сказал он.

В.Олейник отметил, что попытки оппозиции “силой навязать украинский язык” будут натыкаться на сопротивление.

Кроме того, он высказал мнение, что между лидерами оппозиции происходит борьба за то, кто из них “главный оппозиционер в Украине”.

“Пожалуйста, соревнуйтесь, но не втягивайте в эту потасовку Украину, украинский парламент и дайте возможность работать людям”, - сказал он.

Также В.Олейник напомнил, что ранее при обсуждении определения единого кандидата от оппозиции на должность мэра лидер “Свободы” Олег Тягнибок говорил о том, что лидеру “УДАРа” Виталию Кличко в этом вопросе будет предоставляться “право первой ночи”.

“Уважаемые оппозиционеры-парни, Киев вам - не девка”, - сказал В.Олейник.

В то же время, во время выступления В.Олейника оппозиция скандировала: “Тушка!”.