Заседание ВР началось с очередной «языковой схватки»

Сегодня на заседании ВР первой с трибуны выступила народный депутат от фракции Партии регионов Инна Богословская. Свое выступление регионалка показательно начала на украинском языке, но затем перешла на русский.

"Когда меня заставляют делать что-либо, когда украинцев заставлять делать что-либо, когда мне запрещают говорить на родном языке, я вам скажу: с этого момента с этой трибуны я буду говорить только на русском языке", – заявила Богословская, слова которой приводит Сегодня.

Такое выступление совершенно прогнозированно заглушили оппозиционные нардепы, которые начали скандировать: «Українська!»

В своем Facebook депутат от Батькивщини Александр Бригинец написал, что таким образом власти пытаются затянуть принятие неудобных для них вопросов, как то назначение даты выборов мэра Киева.

"Кажется, ПР решила дальше устраивать конфликты, оттягивая принятие необходимых решений вроде назначения выборов в Киеве. Власти решили перевести конфликт в языковой вопрос, с которого начала Богословская", - предположил Бригинец.