Регионалы и свободовцы нашли общий язык на Житомирщине

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение на сессии 19 марта проголосовали две трети депутатов.

После отставки В.Гарбуза депутаты от большинства заявили, что прекращение полномочий председателя совета является законным.

В то же время, по мнению В.Гарбуза, никаких законных оснований для его отставки нет.

Как сказал он в интервью УНИАН, «я не нарушил ни одного закона. Это решение депутатов ничем не обосновано, в нем заинтересованы, прежде всего, депутаты из Партии регионов».

В.Гарбуз добавил, что намерен обжаловать это решение в суде.

По словам В.Гарбуза, депутаты мотивировали его отставку тем, что при его содействии якобы были немотивированно повышены коммунальные тарифы, неправильно решались земельные вопросы.

«Однако законность или незаконность моих решений может оценить лишь суд, не депутаты», - отметил он.

«По вопросу моей отставки сегодня у нас в совете образовались ситуативное большинство депутатов от Партии регионов и ВО «Свобода», чего раньше не было», - заявил В.Гарбуз.

«Мою отставку инициировали депутаты от Партии регионов. Я не исключаю, что именно они заинтересованы в моей отставке. Есть среди них люди, которые претендуют на мою должность», - сказал он.

Как стало известно УНИАН, Министерство обороны рассматривает вопрос передачи военного городка Озерное в коммунальную собственность Новогуйвинского поселкового совета. В результате в ведение поселкового совета перейдут здания и земля, имеющие коммерческую привлекательность, поскольку поселок Новогуйвинский является фактически пригородом Житомира.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Апелляционный суд Житомирской области восстановил на должности секретаря Житомирского городского совета Наталию Леонченко, которую ранее депутаты отправили в отставку.