Тягнибок: Кличко может сыграть на руку власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок сказал на брифинге.

В то же время он добавил, что у каждой из политических сил есть свое виденье тактики в решении данных вопросов.

На вопрос журналистов, почему лидер «УДАРа» Виталий Кличко не принимал участия в митингах в рамках акции “Вставай, Украина!”, О.Тягнибок ответил: “Господин Кличко в это время находился за границей”.

“Мы когда планировали такую акцию, мы ее обсуждали вместе, втроем, мы пытались даже адаптировать график начала этой акции под личный график господина Виталия. Но “УДАР”, как наши партнеры, - это политическая сила, которая имеет свое виденье на то, что происходит в парламенте и вне парламента, но важнее всего то, что мы вместе имеем одну, единую цель. В заданиях, которые ставим вместе, разногласий никаких нет”, - сказал О.Тягнибок.

При этом он отметил, что любая партия должна сама определять: делегировать на акцию своего лидера или других своих руководителей.

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О.Тягнибок сообщил, что “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” выступают за то, чтобы выборы в Киеве состоялись 2 июня. В то же время он добавил, что пока идет переговорный процесс на эту тему, поскольку В.Кличко ставит вопрос о необходимости внести изменения в законодательство относительно проведения выборов в Киеве, а это может “затянуть процесс и может сыграть на руку власти”, которая не хочет, что выборы состоялись 2 июня.

По словам О.Тягнибока, пока продолжаются переговоры по этому вопросу между тремя политическими силами.