Герман: дела Тимошенко отняли у нас много энергии

Об этом А.Герман сказала в интервью изданию News24UA.

"Я не думаю, что это (обвинительный приговор Ю.Тимошенко в деле об убийстве Е.Щербаня - УНАИН) будет для кого-то шоком. Если бы моя воля, я бы отдала какой-то другой власти - той, которая придет после нас, бремя разбираться с ее поступками. Потому что все эти дела принесли нам только массу неблагодарной работы, они отняли у нас очень много энергии – той, которую мы могли направить на другие, нужные Украине вопросы", - отметила А.Герман.

Она также добавила, что украинцы массово не выходят на защиту Ю.Тимошенко, так как уверены в том, что она имеет отношение к Павлу Лазаренко.

"То, что Юлия Владимировна - очень богатая женщина, общеизвестно. То, что она сделала свой капитал в сотрудничестве с Лазаренко, - тоже не секрет. Это просто очень неприятно. Если бы Украина могла без этой всей грязи обойтись, это было бы лучше для нас всех", - отметила политик.

Вместе с тем она выразила желание, чтобы Ю.Тимошенко судили "не по мере грехов, а по мере милосердия". А.Герман также назвала Ю.Тимошенко сильным человеком и политиком, однако добавила, что бывший премьер всегда думала, прежде всего, о власти. "Власть – единственный кумир и цель Тимошенко. В этом ее трагедия", - сказала политик.

По теме: Герман симпатизирует Кличко, «потому что он похож на раннего Януковича»

Как сообщал ранее УНИАН, генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Е.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером П.Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела.