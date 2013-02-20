Герман симпатизирует Кличко, «потому что он похож на раннего Януковича»

Ведь он не мыслит стратегически, а она так симпатизирует, поскольку тот похож ей на "раннего Януковича". Об этом она сказала во время брифинга, - сообщает Gazeta.ua.

"Оппозиция, к сожалению, и "УДАР", я симпатизирую этой политической силе, стала орудием европессимистов - тех сил, которые не хотят видеть Украину интегрированной в Европу. Основное, что мы теряем в эти дни, это принятие тех законов, которые так нужны президенту перед поездкой в ​​Брюссель. На их месте я бы думала о будущем Украины и ее перспективах. Я бы даже закрыла глаза на то, какими кнопками голосуют за законы о евроинтеграции. Надо дать президенту основания, важные шаги, которые должна сделать Украина в этом месяце ", - сказала она.

Герман отметила: "В мире происходит намного сложнее игра. А они играют в шашки. Возможно, они не умеют мыслить стратегически, а лишь удар делать. У меня возникают сомнения, этим людям можно доверять какие-то стратегические вещи".

Нардеп призналась, что Виталий Кличко "вообще очень симпатичный политик".

"Он - человек европейский, но не умеет стратегически мыслить. Это меня очень огорчает. Потому я действительно очень симпатизирую ему, потому что он похож на раннего Януковича. Он мне очень симпатичен, этот парень", - сказала она.

Политик резюмировала, что в нашей стране бить умеют все, но не все умеют идти на компромиссы.