Кожара провел переговоры с заместителем Госсекретаря США
22:22, 19 марта 2013Политика
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Министр иностранных дел Украины обсудил с заместителем Госсекретаря США актуальные вопросы двусторонних отношений.
Леонид Кожара и Венди Шерман обсудили вопросы сотрудничества
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара обсудил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Венди Шерман актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, в частности в контексте председательства Украины в ОБСЕ.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, американская сторона подтвердила свою решительную поддержку европейской интеграции нашего государства.
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