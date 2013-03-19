Кожара провел переговоры с заместителем Госсекретаря США

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара обсудил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Венди Шерман актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, в частности в контексте председательства Украины в ОБСЕ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, американская сторона подтвердила свою решительную поддержку европейской интеграции нашего государства.