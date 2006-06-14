СНБО предложили возглавить Костенко

Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО подтвердил информацию о том, что формально получил предложение возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Ивано-Франковской областной организации УНП Оксана ГУЗИНЕЦ-МУДРИК.

Однако, по словам Ю.КОСТЕНКО, он не будет сожалеть, если эта должность попадет под „политический размен”.

Об этом Ю.КОСТЕНКО сказал в Ивано-Франковске.

Лидер УНП находился в Прикарпатье в связи с проведением внеочередной отчетно-выборной конференции Ивано-Франковской областной партийной организации. На конференции вместо Виктора АНУШКЕВИЧУСА на должность председателя областной организации УНП был избран бывший народный депутат, городской председатель г. Калуша Игорь НАСАЛИК.