СНБО предложили возглавить Костенко

11:48, 14 июня 2006
Политика
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Председатель УНП подтвердил информацию

Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО подтвердил информацию о том, что формально получил предложение возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Ивано-Франковской областной организации УНП Оксана ГУЗИНЕЦ-МУДРИК.

Однако, по словам Ю.КОСТЕНКО, он не будет сожалеть, если эта должность попадет под „политический размен”.

Об этом Ю.КОСТЕНКО сказал в Ивано-Франковске.

Лидер УНП находился в Прикарпатье в связи с проведением внеочередной отчетно-выборной конференции Ивано-Франковской областной партийной организации. На конференции вместо Виктора АНУШКЕВИЧУСА на должность председателя областной организации УНП был избран бывший народный депутат, городской председатель г. Калуша Игорь НАСАЛИК.

 

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