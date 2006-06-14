Тимошенко провела параллель между сегодняшним футболом и коалицией

Переговорный процесс относительно создания помаранчевой коалиции был «ширмой» для блока «Наша Украина», который хочет создать коалицию с Партией регионов.

Об этом заявила на пленарном заседании парламента лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня уже становится очевидным, что «весь этот затянутый, униженный, позорный переговорный помаранчевый процесс был абсолютной ширмой для настоящих намерений, настоящих планов и настоящих интересов» блока «Наша Украина». Лидер БЮТ отметила, что ставилась цель не создать коалицию, а уничтожить и дискредитировать переговорный процесс.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, делалось все для того, чтобы блок «Наша Украина» за 10 дней до того, как пройдет время для создания коалиции, мог выйти и заявить, что процесс остановлен и необходимо переходить к созданию более компромиссной коалиции с Партией регионов. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что вчерашнее заявление политсовета «Нашей Украины» четко показывает, с кем эта политическая сила хочет создавать коалицию. Она подчеркнула, что причина, которая называлась о срыве коалиции из-за настаивания СПУ на спикерстве Александра МОРОЗА – это «исключительно зацепка» и она не была «реальным поводом». По словам Ю.ТИМОШЕНКО, после сегодняшнего заявления лидера СПУ А.МОРОЗА о готовности отказаться от должности председателя ВР, «Наша Украина» найдет «другие причины, другие условия и ультиматумы», которые будут объяснять необходимость создания коалиции между «Нашей Украиной» и Партией регионов. Она отметила, что БЮТ не пойдет в коалицию с Партией регионов «не потому, что там мало симпатичных людей, а потому что принципы не те». Она подчеркнула, что сегодня должен состояться футбольный матч, и она твердо убеждена, что украинские футболисты «не заключат коалиционное соглашение с испанской сборной и не отступят от борьбы». «Но, к сожалению, политики демонстрируют совсем другие стандарты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она выразила надежду, что в «Нашей Украине» есть много политиков, которые не пойдут на коалицию с Партией регионов. По ее словам, вчера во время принятия заявления, за него не проголосовали двое нашеукраинцев Николай КАТЕРИНЧУК и Руслан КНЯЗЕВИЧ.

В то же время народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК в своей реплике заявил, что он не поддержал это заявление (в нем речь идет о возможности перехода к переговорному процессу о создании другой коалиции – УНИАН), поскольку выступает исключительно за помаранчевую коалицию. По его словам, от этой помаранчевой коалиции «могут проиграть отдельные политики, но от другой коалиции, к сожалению, проигрывают демократические процессы и демократия в Украине».

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов относительно должности спикера.

В то же время 13 июня лидер блока «Наша Украина», премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что “Наша Украина” готова начать переговоры о создании коалиции сначала. Он отметил, что отныне “Наша Украина” будет искать выход из ситуации, возможно, за счет расширения коалиции. При этом, комментируя возможность создания “коалиции четырех” – при участии Партии регионов – лидер блока назвал это “самым лучшим для Украины”.