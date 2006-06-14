Ахметов сердцем далеко от Верховной Рады

Народный депутат от Партии регионов, известный бизнесмен Ринат Ахметов сожалеет, что вынужден, вместо матча Украина-Испания, находиться на сессии Верховной Рады. Об этом он сказал корреспонденту «Главреда» в кулуарах парламента.

«Мое сердце сегодня там! А я - здесь…», - пожаловался Ахметов.

Собственник ФК «Шахтер» отказался прогнозировать исход матча. «Но я буду очень надеяться. У нас есть все для хорошего результата. Думаю, выйдем в следующий этап чемпионата мира », - сказал Ахметов.