Ахметов сердцем далеко от Верховной Рады
11:24, 14 июня 2006Политика
613 0
Об этом он сказал в кулуарах парламента
Народный депутат от Партии регионов, известный бизнесмен Ринат Ахметов сожалеет, что вынужден, вместо матча Украина-Испания, находиться на сессии Верховной Рады. Об этом он сказал корреспонденту «Главреда» в кулуарах парламента.
«Мое сердце сегодня там! А я - здесь…», - пожаловался Ахметов.
Собственник ФК «Шахтер» отказался прогнозировать исход матча. «Но я буду очень надеяться. У нас есть все для хорошего результата. Думаю, выйдем в следующий этап чемпионата мира », - сказал Ахметов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter