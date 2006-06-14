Бессмертный хочет искать компромисс

Один из лидеров блока «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ призывает к поиску компромисса во время создания парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, выступая на заседании парламента, Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что осталось 10 дней для формирования коалиции. По его словам, это – сверхсложная задача. «Мы должны не запугивать друг друга, а искать компромисс», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Отвечая на призыв лидера СПУ Александра МОРОЗА ввести пропорциональный принцип распределения должностей, начиная от руководителей райгосадминистраций, Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что сейчас председатели райгосадминистраций ни перед кем, ни за что не отвечают. Поэтому, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, необходимо закончить политическую реформу относительно местного самоуправления.