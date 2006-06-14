Тимошенко под аплодисменты отказалась от винегрета

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ не будет принимать участия в коалиции между Партией регионов и «Нашей Украиной».

Об этом на пленарном заседании парламента заявила лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что вчерашние заявления блока «Наша Украина» свидетельствуют о том, «что формат переговоров изменился и лидеру коммунистов уже придется помогать Партии регионов и «Нашей Украине» создавать большинство”. “Я убеждена, что они также будут в ней”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО в ответ на реплику лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО о том, что представители фракции «Наша Украина», БЮТ и СПУ информировали Верховную Раду Украины о результатах создания коалиции. П.СИМОНЕНКО отметил, что «может вам необходимо помочь». По его словам, представители этих трех политических сил «голову морочат народу Украины». При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что фракция БЮТ «ни на какое коалиционное сотрудничество в таких винегретных масштабах, где будет Партия регионов и «Наша Украина», и еще кое-кто не пойдет». Она подчеркнула, что фракция БЮТ остается за пределами таких переговоров.

После ее выступления в зале раздавались аплодисменты и выкрикивания, на что председательствующий на заседании член временного президиума ВР Адам МАРТЫНЮК отметил: «футбол начнется в 16.00».

Как сообщал УНИАН, 13 июня представители блока «Наша Украина» сделали ряд заявлений относительно перспектив создания парламентской коалиции.

В частности, представитель “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ сообщил, что «Наша Украина» заявила Блоку Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины, что в связи с бесперспективностью коалиционного диалога» в пределах “тройки” она «свободна в своих действиях» и не имеет перед ними никаких обязательств. Он также отметил, что «Наша Украина» готова взять на себя ответственность и предложить кандидатуру премьер-министра.

Блок “Наша Украина” обнародовал заявление, в котором констатировал, что переговорный процесс в пределах “тройки” зашел в тупик, и призвал политические силы, которые победили на выборах, сесть за стол переговоров.

Руководитель рабочей группы от «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что нужно искать новые подходы в ведении переговоров о создании парламентской коалиции. Он отметил, что решение относительно формата дальнейших переговоров будет приниматься политсоветом, а теперь рано говорить, будут ли принимать участие в переговорах представители двух, трех или четырех политических сил.

Народный депутат Украины Анатолий КИНАХ отметил необходимость углубления консультаций с политическими партиями–победителями выборов в поиске консенсуса относительно создания коалиции. Он отметил, что „те политические силы, которые будут способны ставить стратегические интересы государства выше политических, конъюнктурных, будут нашими партнерами”.

Министр иностранных дел, член «Нашей Украины» Борис ТАРАСЮК не исключил, что неуступчивость партнеров (СПУ и БЮТ) может привести к изменению формата коалиционных переговоров.

Лидер блока “Наша Украина”, премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что “Наша Украина” готова начать переговоры о создании коалиции сначала. Он отметил, что отныне “Наша Украина” будет искать выход из ситуации, возможно, за счет расширения коалиции. При этом, комментируя возможность создания “коалиции четырех” – при участии Партии Регионов – лидер блока назвал это “самым лучшим для Украины”. Он также сообщил, что на новые переговоры о создании коалиции “Наша Украина” будет выходить со своим первым вариантом коалиционного соглашения, без учета достигнутых в ходе переговоров с БЮТ и СПУ компромиссов.