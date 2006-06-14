Мороз отказался от должности спикера

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявил, что СПУ готова отказаться от должности председателя Верховной Рады Украины, но при условии пропорционального распределения должностей, в том числе должности генерального прокурора Украины и должностей в местных органах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня, выступая на заседании парламента.

«Мы согласны снять эту претензию (на должность спикера ВР - УНИАН), но при условии, что все распределение должностей будет происходить по пропорциональному принципу, начиная от председателей райгосадминистраций до министров», - сказал лидер СПУ.

Он заметил, что при других условиях Соцпартия оставляет за собой право свободного выбора.

А.МОРОЗ также добавил, что если СПУ получит ответ на это предложение, то она готова продолжать переговоры о создании Коалиции демократических сил.

По его словам, сейчас разные политические силы по-разному объясняют ситуацию, сложившуюся с формированием коалиции, в частности, «Наша Украина» во всем возлагает вину на СПУ. А.МОРОЗ напомнил, что возглавляемая им партия с самого начала вела последовательную линию создания коалиции и предлагала подписать коалиционное соглашение еще 26 марта, но, по словам А.МОРОЗА, “те, кто нас сегодня критикует, тогда отказались”.

Лидер СПУ также заметил, что его партия никогда не согласится на возвращение «кучмовской системы власти», когда партия, имевшая 6% рейтинга, полностью контролировала страну.