Началось заседание ВР

Верховная Рада Украины поддержала предложение о предоставлении 7 минут для выступлений представителям фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное предложение проголосовали 413 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Сегодня председательствующий на сессионном заседании член временного президиума парламента Адам МАРТЫНЮК (фракция КПУ) от имени Верховной Рады Украины пожелал украинской сборной по футболу успехов в сегодняшнем матче с командой Испании на Чемпионате мира по футболу. Депутаты аплодисментами поддержали это пожелание.

Сегодня в сессионном зале представители фракции Партии регионов Украины одеты в шарфы с символикой сборной Украины по футболу.

Сразу после начала Олег ЦАРЕВ принял присягу народного депутата Украины с трибуны Верховной Рады Украины.

Напомним, О.ЦАРЕВ прошел в парламент по списку Партии регионов.