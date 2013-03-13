Кочнева собирается в Украину - дипломаты занимаются документами

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, Министерство иностранных дел Сирии 12 марта передало А.Кочневу Посольству Украины в Дамаске.

«Посольством Украины в Сирии проводится работа, связанная с ее документированием с целью возвращения в Украину», - сообщили в МИД. Состояние здоровья украинской гражданки удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.

А.Кочневой оказана материальная помощь, она обеспечена средствами связи для поддержки контактов с родными.

«А.Кочнева выразила благодарность за принимаемые меры Украинским государством ради ее освобождения и сообщила о своих намерениях вернуться на Родину в ближайшее время», - сообщили в МИД.

Как сообщал УНИАН, А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением приезжавших в Сирию журналистов. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

11 октября 2012 года появилась информация о том, что А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая называет себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позднее в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн. долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если к тому времени не получат выкуп.

Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занималась переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

11 марта 2013 года в СМИ появилась информация, что А.Кочнева убежала из плена сирийских боевиков и теперь в безопасности.