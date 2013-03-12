Оппозиция подумает до понедельника, снимать ли осаду ВР

В понедельник, без 5 минут десять утра, оппозиция сообщит, продолжит ли блокирование парламента.

Об этом заявил депутат от ВО "Свобода" Игорь Швайка в эфире телеканала ТВi, сообщает Украинская правда.

"Мы готовы будем дать ответ на этот вопрос в понедельник, без 5 минут десять. Мы настроены работать", - ответил он на вопрос журналистов относительно дальнейшего блокирования.

"Иначе, чем привыкли, не может работать Партия регионов, потому что она воспринимает парламент, как воспринимала долго, как департамент администрации президента. А по-старому мы не даем работать Партии регионов с их сателлитами коммунистами ...", - сказал он, объяснив, что оппозиция в дальнейшем будет настаивать на персональном голосовании.