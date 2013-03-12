Власенко: Кузьмин не мог в 85-м законно поступить в институт

"Мой юридический диплом Ренат Кузьмин у меня еще не забрал, потому что, в отличие от него, у меня диплом честный", - сказал Власенко, отвечая на вопрос Украинской правды о том, что он планирует делать после потери депутатского мандата.

"У Рената Кузьмина диплом сомнительный, с моей точки зрения. Вы же знаете, что по официальной версии Ренат Кузьмин якобы был зачислен на первый курс заочного отделения Харьковского юридического института, тогда это заведение так называлось, в 85-м году, хотя школу окончил в 84-м. Ренату Равелиевичу не повезло, я в это время вступал, закончил школу. И я точно знаю, что согласно правилам приема в высшие учебные заведения, в этот год нельзя было поступить на юридический факультет, если у тебя не было или двух лет стажа, или службы в армии", - заявил Власенко.

"Соответственно, Ренат Кузьмин законно не мог вступить в 85-м году, насколько я помню, на юридический факультет", - добавил экс-депутат.