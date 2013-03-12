Тернопольская «Свобода» выдвинула ультиматум Януковичу

ВО «Свобода» заявляет о намерении прибегнуть к радикальным акциям протеста, в частности, к перекрытию дорог, если Президент Украины Виктор Янукович не освободит от должности главу Тернопольской облгосадминистрации Валентина Хоптяна и не обеспечит выполнение решений судов, которыми областная Территориальная избирательная комиссия обязана ввести 19 новых депутатов Тернопольского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, такую угрозу содержит открытое заявление, размещенное сегодня на официальном сайте областной организации ВО «Свобода».

«Ввиду длительного политического кризиса, охватившего Тернопольскую область в результате противозаконной бездеятельности представителей провластных партий, Тернопольская областная «Свобода» объявляет ультиматум Президенту Украины. Действия регионалов, литвинцев и коммунистов, управляемых незаконными указаниями президентской администрации, наглое пренебрежение судебными решениями и постановлениями ЦИК, повсеместное нарушение основополагающих конституционных принципов, прав граждан на волеизъявление и независимое формирование органов власти повлекли значительный общественно-политический резонанс и масштабные потери в области, что предопределено безответственной политикой председателя ОГА Хоптяна В.А. В с вязи с тем, что предыдущие обращения к Президенту, как к гаранту Конституции Украины, относительно обеспечения надлежащего правового и конституционного порядка в государстве не дали никаких действенных результатов, а в области продолжают совершаться преступления против прав граждан, происходит противозаконное вмешательство в процесс волеизъявления общины с целью укрывательства разворовывания имущества и ресурсов Тернопольской области высшими чинами администрации, требуем немедленного устранения главы Тернопольской областной государственной администрации Хоптяна Валентина Антоновича», – говорится в заявлении.

Представители «Свободы» также требуют инициировать расследование деятельности В.Хоптяна.

«В случае очередного игнорирования позиции общины области оставляем за собой право на организованное сопротивление нарушению конституционного правового порядка, соответствующего противодействия таким нарушением на всех уровнях самоуправления в Тернопольской области вплоть до протестной блокировки путей сообщения и обращений в международные организации, европейские структуры», – заявляют «свободовцы».

Как сообщал УНИАН, на протяжении последних трех месяцев уже 5 раз не состоялась бюджетная сессия Тернопольского облсовета в связи с отсутствием кворума.

Представители оппозиционных фракций не приходят на сессии. Больше всего – из фракции ВО «Свобода». Свои действия они мотивируют тем, что на протяжении двух лет так и не были введены 19 депутатов вместо тех, которые стали депутатами других местных советов после выборов 2010 года. В основном это депутаты от ВО «Свобода».

В то же время в связи с отсутствием кворума не может собраться и новый состав ТИК, чтобы ввести новых депутатов. На заседание не приходят члены ТИК от Партии регионов, Компартии и Народной партии, которые составляют большинство в ТИК.

26 февраля вопрос введения новых депутатов облсовета вместо тех, которые стали членами других советов после выборов 2010 года, рассматривали члены ЦИК, однако большинство членов ЦИК воздержались при голосовании, и решение не было принято.

4 марта во время собрания национал-демократических сил области нардеп от ВО «Свобода» М.Головко разбил до крови лицо заместителю председателя ТОГА П.Гоча, который пришел на это собрание призывать представителей ВО «Свобода» принять участие в бюджетной сессии.

После инцидента было открыто уголовное производство.