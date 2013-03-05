Нардеп от Свободы разбил губу заместителю председателя Тернопольской ОГА (видео)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел вчера в помещении облгосадминистрации.

Сразу после конфликта заместитель председателя облгосадминистрации обратился в Тернопольский горотдел внутренних дел с заявлением о нанесении телесных повреждений.

«Конфликт между полярными политическими силами возник во время проведения в помещении областного совета и облгосадминистрации собраний партий, общественных организаций и их сторонников. К столкновению привели полярные взгляды различных политических сил. Благодаря оперативному вмешательству работников милиции противостояние не допущено», – говорится в сообщении сектора общественных связей.

По неофициальным данным, во время драки М. Головко нанес П. Гочу удар в лицо и разбил ему губу.

Происшествие внесено в Едный реестр досудебных расследований. Проводится дальнейшая проверка.

В то же время ВО «Свобода» заявила, что конфликт возник вследствие попытки срыва в Тернополе общественных слушаний представителями Партии регионов.

Как информирует пресс-служба областной организации ВО «Свобода», вчера вечером в помещении облсовета было назначено собрание общественности края, представителей творческих союзов, организаций ветеранов, граждан, на котором должны были рассмотреть вопрос блокирования работы областного совета и принять соответствующее обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу от общественности области.

По данным «свободовцев», собрание общественности вместо актового зала пришлось проводить в фойе областного совета, поскольку и.о. председателя областного совета - единоцентрист Сергей Тарашевский “сразу дал указание о “срочном” ремонте зала”.

Когда стало очевидным, что собрание общественности все равно состоится, участников собрания начали окружать неизвестные молодые люди.

«Регионалы совместно с облгосадминистрацией, испугавшись жесткой позиции представителей общественности Тернопольщины, совершили бандитское нападение, чтобы не допустить разоблачения правды о преступлениях действующей власти. По указанию председателя ОГА Хоптяна, его прислужник Гоч организовал молодчиков уголовной внешности и осмелился натравить их на уважаемых представителей области. Банда молодчиков под предводительством заместителя председателя облгосадминистрации Петра Гоча напала на собрание, блокируя и толкая пожилых уважаемых людей. «Свободовцы» сразу вмешались, защитив представителей общественности. Под возгласы «Позор! Банду прочь!» группа обезумевших регионалов отступила», – сообщает пресс-служба облорганизации ВО «Свобода».

По ее данным, после этого на собрании было принято обращение национально-патриотических сил Тернопольщины к населению области и к гражданам Украины, в котором тернополчане призвали к борьбе за восстановление законности и конституционного порядка, к бескомпромиссной борьбе с режимом преступников.