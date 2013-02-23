В Ахтырке «Свобода» поссорилась с коммунистами из-за нового Ленина

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе ВО ”Свобода”.

”Сегодня во время акции протеста против восстановления разрушенного памятника Ленину милиционеры и «беркутовцы» перешли к грубым и незаконным действиям. Так, «правоохранители» били и толкали активистов, в частности народных депутатов от ВО «Свобода» Андрея Мохника, Игоря Мирошниченко и Игоря Швайку”, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, протестующие требуют не допустить противозаконного установления памятника Ленину на территории, принадлежащей местному храму УПЦ Киевского патриархата. Участники акции скандируют лозунги: «Серп і молот – смерть і голод!», «Комуняку – на гіляку».

В свою очередь сторонники КПУ с угрозами и запугиваниями пытались оттеснить националистов от постамента.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в городе Ахтырка Сумской области местные свободовцы вместе с народным депутатом Украины И.Мирошниченко демонтировали памятник Ленину.