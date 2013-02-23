В Ахтырке «Свобода» поссорилась с коммунистами из-за нового Ленина
В городе Ахтырка Сумской области произошли столкновения между представителями ВО ”Свобода” и коммунистами из-за попытки восстановления разрушенного 15 февраля памятника Ленину.
Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе ВО ”Свобода”.
”Сегодня во время акции протеста против восстановления разрушенного памятника Ленину милиционеры и «беркутовцы» перешли к грубым и незаконным действиям. Так, «правоохранители» били и толкали активистов, в частности народных депутатов от ВО «Свобода» Андрея Мохника, Игоря Мирошниченко и Игоря Швайку”, - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, протестующие требуют не допустить противозаконного установления памятника Ленину на территории, принадлежащей местному храму УПЦ Киевского патриархата. Участники акции скандируют лозунги: «Серп і молот – смерть і голод!», «Комуняку – на гіляку».
В свою очередь сторонники КПУ с угрозами и запугиваниями пытались оттеснить националистов от постамента.
Как сообщал УНИАН, 15 февраля в городе Ахтырка Сумской области местные свободовцы вместе с народным депутатом Украины И.Мирошниченко демонтировали памятник Ленину.