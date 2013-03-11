Власенко завтра собирается прийти в ВР

Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко, которого суд лишил депутатского мандата, во вторник все-таки появится в Верховной Раде.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi, сообщает Украинская правда.

"На самом деле моя депутатская карточка должна сейчас быть деактивирована или заблокирована по распоряжению председателя Верховной Рады. Сейчас мне не известно о существовании такого распоряжения", - заявил он.

"Я хочу напомнить, что у нас два депутата - господин Домбровский и господин Балога якобы были лишены статуса депутата еще полтора месяца назад, при этом они появляются в парламенте, голосуют, принимают участие в обсуждениях и т.д.", - отметил Власенко.

"Поэтому пока нет распоряжения председателя ВР о блокировании моей карточки. Я надеюсь, что во вторник я буду в парламенте, и мы этот вопрос будем выяснять", - сообщил он.