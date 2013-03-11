Власенко: Оснований отстранять меня от дела Тимошенко нет

Об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, что его могут не пустить к Ю.Тимошенко, мотивируя это тем, что он имел доступ к ней как народный депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Никаких формальных оснований отстранять меня от дела Тимошенко нет», - сказал С.Власенко.

Он также отметил, что был в Харькове у экс-премьера на прошлой неделе.

Кроме того, С.Власенко добавил, что его не волнует то, что Высший административный суд по иску спикера парламента Владимира Рыбака лишил его депутатского мандата.

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«Скажу вам честно и искренне, меня никогда не волновало членство в парламенте как такое. На самом деле, для меня – это понимала и Генпрокуратура, и Банковая – это была гарантия предоставления независимой, качественной и профессиональной защиты для Тимошенко. И все – у меня нет самоцели быть в парламенте. Честно говоря, я не понимаю, что там делает половина людей», - сказал С.Власенко.

«Для меня это был единственный способ сдерживать то давление, которое на меня осуществлялось. Сейчас у меня этой защиты нет», - сказал С.Власенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, зайдет ли на его место в парламент следующий в списке «Батькивщины», он сказал, что «фракция должна быть в том составе, в каком она должна быть, потому что каждый голос является решающим».