У Азарова определились, что будут строить к Евробаскету-2015

Правительство определило перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта спортивных сооружений и физкультурно-спортивной инфраструктуры и организационных мероприятий на 2013 год по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Таким образом урегулирован вопрос использования бюджетных средств для выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Средства, в частности, будут выделены на проектирование и реконструкцию здания Дворца спорта в Киеве, универсально-зрелищного спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске, а также проектирование и строительство тренировочных баз в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Харьковской областях.