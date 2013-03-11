Общественный совет «расшифровал» отказ Интера от сотрудничества

Общественный совет и Международный фонд «Возрождение» считают отказ Inter Media Group от Меморандума о сотрудничестве с Общественным советом показателем ужесточения государственного контроля над СМИ.

Об этом говорится в письме организации в ответ на заявление группы «Интер», сообщает «Телекритика».

Как отмечается в письме, «для общественных экспертов сотрудничество с каналом никогда не было самоцелью». «В условиях отсутствия в стране общественного вещания - это лишь одна из возможностей для общественности достичь объективной и всесторонней информированности украинцев о событиях внутри страны и мире», - отмечается в письме.

Общественный совет заявляет, что свертывание сотрудничества «Интера» с Общественным советом является определенным показателем ужесточения государственного контроля над СМИ, что может произойти не только с этой телекомпанией.

«Значительно больше судьбы взаимоотношений телеканала «Интер» с Общественным советом нас интересует судьба сбалансированности новостей, соблюдения журналистских стандартов и политической незаангажированности, которые были достигнуты в предыдущие месяцы и которые теперь также могут стать жертвой задекларированного «повышения качества и информативности общественно-политического вещания», - заявляет Общественный совет и «Возрождение».

Организации пожелали новому руководству «Интера» не бояться «цензурования» со стороны гражданского общества, ведь такой цензуры вообще не существует в мире.

«Цензура - это предварительное направление или оценивание материала перед публикацией со стороны недемократического государства и/или государственных служащих-хозяев медиасобственности. Надеемся, что эта досадная мировоззренческая ошибка не отразится на профессионализме творческого коллектива «Интера», - говорится в письме.

Общественный совет и фонд «Возрождение» напомнили, что согласно Меморандуму, у них есть месяц, чтобы завершить профессиональный мониторинг канала. «Мы используем это время для завершения нашего с вами сотрудничества. Результаты мониторинга будут широко обнародованы в Украине и за рубежом сразу после 7 апреля 2013 года, дня официального завершения действия Меморандума», - отметили организации.

Как напоминает «Телекритика», 10 декабря 2012 года телеканал «Интер» и Международный фонд «Возрождение» подписали Меморандум о создании на телеканале общественного наблюдательного совета, который будет осуществлять независимый мониторинг его информационной деятельности.

В феврале 2013 года состоялась смена владельцев и топ-менеджмента «Интера». В частности, 1 февраля было объявлено, что компания K.H. Media Limited Валерия Хорошковского заключила соглашение по продаже 100% акций компании Inter Media Group Limited компании GDF Media Limited Дмитрия Фирташа, исходя из оценочной стоимости 2,5 млрд дол. 7 февраля стало известно, что Сергей Лёвочкин станет партнером Д.Фирташа, и ему будет принадлежать доля в 20%, которую он передаст в управление GDF Media Limited. 14 февраля директором по развитию компании Inter Media Group была назначена Анна Безлюдная, председателем правления канала «Интер» стал Егор Бенкендорф, а директором новостийного продакшна «Интера» «Национальные информационные системы» - Евгений Киселев.

22 февраля в Варшаве состоялось выездное заседание общественного совета телеканала «Интер», на котором присутствовал В.Хорошковский, но отсутствовали представители нового топ-менеджмента канала. Общественный совет констатировал, что канал демонстрировал позитивную динамику в соблюдении стандартов журналистики и балансе доступа разных политических сил к эфиру на первом этапе мониторинга информационных программ с декабря 2012 по 14 февраля 2013 года.

Общественный совет решил обратиться с отдельным письмом к новым менеджерам группы «Интер» относительно подтверждения обязательств по действующему Меморандуму о сотрудничестве с Международным фондом «Возрождение» и их виденья перспектив сотрудничества в рамках Меморандума.

В ответ «Интер» заявил, что не видит необходимости в продолжении действия Меморандума о сотрудничестве с Международным фондом «Возрождение» и, соответственно, существовании общественного наблюдательного совета, поскольку творческий коллектив канала «не нуждается во внешнем надзоре и цензуровании своей работы».