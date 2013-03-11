От Азарова требуют объяснить, кому принадлежит вертодром возле Канева

требует от Азарова объяснить, кому принадлежит вертолетная площадка вблизи Канева

Киев. 11 марта. УНИАН. Народный депутат от «Батькивщины» Александр Бригинец обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с требованием объяснить, когда и при каких обстоятельствах вертолетная площадка в селе Пекари вблизи Канева Черкасской области, построенная за бюджетные средства, стала частной.





Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, он также требует от Н.Азарова предоставить информацию, кому в настоящее время принадлежит эта вертолетная площадка, какие она выполняет функции и источники её финансирования, а также представить отчет о деятельности упомянутого вертодрома за 2012 год.

Кроме того, депутат обратился в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать ситуацию, когда охранники вертолетной площадки не пустили его и еще двух депутатов – Николая Княжицкого и Николая Томенко – на территорию вертодрома, чем нарушили Закон «О статусе народного депутата Украины».

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Как отмечается в сообщении, охрана не пустила их на территорию, мотивируя тем, что это - частная собственность.

«Я не знаю, насколько осведомлен охранник, который сообщил, что вертодром частный, но он сообщил то, что видит. А видит он, что объект используется в частных целях. Это значит, что независимо от юридического статуса вертолетная площадка выполняет частные функции в интересах группки людей. По крайней мере, охраняющая его частная фирма в этом уверена», - заметил А.Бригинец.

Необходимость строительства вертодромов Кабмин объяснял тем, что иностранные туристы, которые приедут на Евро-2012, вероятно, захотят посетить Шевченковские места, говорится в сообщении.

При этом площадка существует уже больше года. На её строительство, по разным источникам, было израсходовано от 100 до 130 млн грн бюджетных средств. Однако убедиться, что вертодром работает, ни журналистам, ни народным депутатам не удалось, сообщили в пресс-службе А.Бригинца.