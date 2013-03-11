В Европе раздумывают, помогут ли санкции против украинской власти и олигархов

В интервью Deutsche Welle А.Пол заметила, что запрещение въезда в страны Евросоюза и замораживание банковских счетов станет болезненным ударом для представителей нынешней украинской власти и олигархов, если такие санкции действительно введут. "Это будет для олигархов очень неудачным развитием, и их, наверное, сильно будет раздражать", - сказала она.

Впрочем, эксперт считает, что такие меры вряд ли помогут изменить внутреннюю ситуацию в стране. В качестве примера она приводит Беларусь. "В случае Минска санкции ничего не изменили - не изменили политику Президента Александра Лукашенко", - констатирует А.Пол.

По ее словам, сейчас Европейский Союз вряд ли имеет какие-то конкретные планы относительно санкций для Украины, но никто не знает, что может произойти уже в конце нынешнего года.

Если ситуация в Украине и в дальнейшем будет обостряться, сказала аналитик, тогда вопрос санкций может вполне появиться в повестке дня.

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В то же время, по словам А.Пол, введение санкций для Украины в этот конкретный момент может иметь абсолютно противоположный эффект, учитывая цель, которой стремится достичь Евросоюз.

"Именно сегодня, мне кажется, наступил наиболее решающий период в отношениях между ЕС и Украиной за всю их историю. Апрель будет особенно важным месяцем. Брюссель сейчас пытается привлечь настолько много союзников внутри Украины, насколько возможно. Поэтому введение запрета на въезд в ЕС в этот конкретный момент стало бы контрпродуктивным шагом" - считает А.Пол.

Deutsche Welle напоминает, что на днях 20 французских депутатов подписали петицию, в которой требуют запретить въезд на территорию ЕС Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. Свое требование депутаты в Париже обосновывают тем, что эти олигархи являются главными спонсорами органов украинской власти, причастных к делу экс-премьера Юлии Тимошенко.