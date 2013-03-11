Сегодня Власенко ждут в ГПУ
09:55, 11 марта 2013Политика
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Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко вызван сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру.
Власенко ждут на допрос
Как сообщает ЛигаБизнесИнформ, на минувшей неделе Власенко подтвердил, что ему вручили повестку в генпрокуратуру на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. В то же время он не уточнил, о каком именно деле идет речь, но напомнил, что без мандата народного депутата его могут задержать на 72 часа без объяснения причин.
Напомним, 6 марта Высший административный суд Украины лишил Власенко депутатских полномочий за совместительство. Суд пришел к выводу, что, защищая Тимошенко, депутат выполнял функции адвоката.
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