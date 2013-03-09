В Тернополе власть возлагала цветы Шевченко под усиленной охраной милиции

Как передает корреспондент УНИАН, рядом с памятником расположились автозаки и автобусы с правоохранителями.

В возложении цветов приняли участие председатель облгосадминистрации Валентин Хоптян, и.о. председателя областного совета Сергей Тарашевский, руководители структурных подразделений ОГА и областных учреждений.

Представители традиционных христианских церквей отслужили панихиду за упокой души Т.Шевченко.

«Сегодняшний день является не только данью светлой памяти Кобзаря, но и благоприятным случаем еще и еще раз обратиться к его творчеству, в котором закодированы послания будущим поколениям. «Свою Украину любите!», – с этими словами Тарас обращается ко всем нам, предостерегая от беспамятства и призывая к единству. В своей «Молитве» к Господу он просит: «Единомыслие подай и братолюбие пошли!», – отметил во время выступления В.Хоптян.

В этом мероприятии, вместе с представителями СМИ и правоохранителями в штатском, приняли участие около 20-30 человек.

Позже, в 12.00, возле памятника началось областное вече, которое организовали представители ВО «Свобода». Его участники осудили действия власти по блокированию работы теризбиркома, из-за чего уже два года не могут приступить к выполнению своих обязанностей 19 депутатов облсовета.

Как сообщал УНИАН, из-за блокирования работы ТИК обострилось противостояние между представителями ВО «Свобода» и руководством Тернопольской ОГА. «Свободовцы» пытаются блокировать все весомые мероприятия с участием председателя ОГА, а 4 марта народный депутат от ВО «Свобода» Михаил Головко разбил до крови лицо заместителю председателя ОГА Петру Гочу. По данному факту открыто уголовное производство.