Тягнибок не исключает, что пойдет в мэры Киева, если откажется Кличко

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

При этом он напомнил, что на сегодняшний день среди трех руководителей оппозиционных фракций, самый высокий рейтинг для того, чтобы баллотироваться и побеждать на должность городского председателя Киева, у Виталия Кличко.

"Понятно, «Свобода» может выставить свои кандидатуры, Ильенко, например. Наконец, я могу пойти, если будет такая необходимость политическая. Но конечно, если Кличко говорит: я иду, то тогда мы «Батькивщиной» работаем на его кандидатуру", - подчеркнул Тягнибок и добавил, что заявлениями о поддержке коллеги из оппозиции стимулируют лидера УДАРа "думать немного быстрее".

"Это же нормальные логические вещи. Ведь можно думать немножко долго и, соответственно, это может привести к определенным непредсказуемым последствиям", - резюмировал Тягнибок.