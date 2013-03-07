Тимошенко: Просто страшно от того, что сделали с Власенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как отмечает Ю.Тимошенко, «война Януковича против страны набирает мощности. Все инакомыслящие, все вольнолюбивые и не зависимые от его клана люди должны быть дискредитированы, зачищены, а лучше – заключены. В этой войне против Украины не существует Конституции, законов, или хотя бы капли морали, совести и гуманности. На стороне Януковича в войне против Украины силовые структуры, суды, все органы власти. Они все не на стороне закона, они все на стороне жесткого террора».

Как отмечает Ю.Тимошенко, «просто страшно от того, что сделали с С.Власенко. И не потому, что растоптали закон и Конституцию, поскольку они уже давно ничего не значат в нашей стране, не потому, что судьи окончательно перешли на сторону беззакония, поскольку они уже давно там, а потому, что такие вопиющие случаи пренебрежения законом и справедливостью становятся нормой жизни для нашего изнасилованного общества, и почти никто уже не реагирует и по-настоящему не восстает против этого».

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По словам Ю.Тимошенко, «конъюнктура стала главным законом в Украине, а страх – воздухом, которым дышит каждый. Страна покорно бредет за решетку, стыдливо опустив глаза, и некому ее удержать от такого трагического падения».

Ю.Тимошенко отмечает, что сегодня у С.Власенко день рождения. «Собственно, они так и планировали организовать твой день рождения, чтобы ты, как человек, который не подчиняется их хамскому диктату, воспринял наказание от владельцев страны за свободомыслие и противодействие. Грустно, что именно в такую ситуацию попал и ты, и наша молодая независимая страна».

Ю.Тимошенко пожелала своему защитнику «лишь одного – чтобы мы все добились громкого падения неодиктатуры в Украине…».

Как сообщал УНИАН, 6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Ю.Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Председатель ВР обратился в суд, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

В то же время, в оппозиции заявляют о фальсификации решение Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак направил представление в ВАСУ.