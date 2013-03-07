Ефремов говорит, что ПР ждет, когда «ребята из оппозиции созреют»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что сегодня лидеры фракций собрались у председателя Верховной Рады, но представители оппозиции не могут согласовать свои позиции.

«Пусть согласовывают, мы им сказали вчера, что, ребята, когда созреете, чтобы работать, мы все на месте и готовы будем приехать и будем работать», - отметил А.Ефремов.

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На вопрос журналистов, начался ли уже срок, который может стать основанием для роспуска парламента в связи с блокированием трибуны, А.Ефремов ответил, что если ВР не будет работать месяц, то появится повод для возможного роспуска парламента.

На вопрос, готова ли Партия регионов к досрочным выборам, А.Ефремов ответил: «Мы всегда готовы».

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 марта блокируют работу парламента.

Они обвиняют председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился в Высший административный суд Украины с иском о лишении народного депутата из фракции «Батькивщина» Сергея Власенко депутатских полномочий.

6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия С.Власенко.