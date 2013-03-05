Памятник Ленину в Севастополе будет охранять милиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 5 марта, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.

Отвечая на заседании президиума городского совета на реплику депутата горсовета, первого секретаря горкома КПУ Василия Пархоменко о необходимости проведения благоустроительных работ на «главном памятнике города – памятнике Ленину», В.Яцуба отметил: «власть города должна управлять этими процессами», и что он никому не позволит надругаться над памятником. «Я в пятницу (прошлую – УНИАН) дал команду начальнику УВД выставить пост. Это не просто памятник, это исторический памятник, равного которому нет на территории Украины, это я вам говорю», - сказал В.Яцуба.

Он подверг критике работу должностных лиц, ответственных за состояние городских памятников. «Все занехаяно, затопчено, надо приводить в порядок… Мы, получается, не знаем, где наши памятники, во-вторых, они заросли бурьяном и мусором, даже в центре города. В третьих, мы ни копейки не выделяем», - отметил В.Яцуба.

Глава города потребовал от своих заместителей и глав районов на следующей неделе представить предложения по постановке на баланс всех памятников первой обороны Севастополя и памятников Великой Отечественной войны. «У нас памятники приводят в порядок иностранные государства, а не бюджет. Все держится на субботниках. Так не может быть», - сказал В.Яцуба. Он также предложил депутатам выделить из местного бюджета на главные памятники города по «двести-триста тысяч».