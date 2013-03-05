Оппозиция решила оставаться в сессионном зале до конца рабочего дня

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение они приняли во время совещания со своим лидером Арсением Яценюком.

А.Яценюк также обсудил с депутатами результаты сегодняшнего судебного заседания по делу о лишении члена фракции “Батькивщина” Сергея Власенко депутатских полномочий.

Общаясь с депутатами, А.Яценюк заметил, что шансы на то, чтобы выиграть этот суд минимальные.

Таким образом, в сессионном зале все еще находятся около 30 депутатов “Батькивщины”.