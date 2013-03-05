Оппозиция решила оставаться в сессионном зале до конца рабочего дня
17:58, 05 марта 2013Политика
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Представители фракции «Батькивщина» решили оставаться в сессионном зале Верховной Рады Украины до конца рабочего дня.
Яценюк говорит, что шансов мало
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение они приняли во время совещания со своим лидером Арсением Яценюком.
А.Яценюк также обсудил с депутатами результаты сегодняшнего судебного заседания по делу о лишении члена фракции “Батькивщина” Сергея Власенко депутатских полномочий.
Общаясь с депутатами, А.Яценюк заметил, что шансы на то, чтобы выиграть этот суд минимальные.
Таким образом, в сессионном зале все еще находятся около 30 депутатов “Батькивщины”.
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