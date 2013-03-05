Ефремов не понимает, почему Европу волнует только Власенко, а не Веревский

17:22, 05 марта 2013
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не понимает, почему европейские парламентарии интересуются только народным депутатом Сергеем Власенко.

Ефремову обидно за коллегу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге в парламенте.

Он подчеркнул: “Когда, вы знаете, звучат, в том числе из-за рубежа, что их волнует ситуация по какому-то одному человеку, мне хочется нашим коллегам - парламентариям европейским - задать вопрос: а почему их не волнует то, что сегодня с утра лишен депутатских полномочий наш коллега - депутат Веревский”.

“Он лишен полномочий, и за него никто не беспокоится. А по другому коллеге, который, будучи заместителем начальника Налоговой администрации Украины в прошлом созыве (парламента) несколько раз проходил процедуру лишения депутатских полномочий, и который сейчас не сложил с себя полномочий по адвокатской деятельности, почему это волнует?”, - спросил А.Ефремов.

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