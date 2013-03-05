Ефремов не понимает, почему Европу волнует только Власенко, а не Веревский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге в парламенте.

Он подчеркнул: “Когда, вы знаете, звучат, в том числе из-за рубежа, что их волнует ситуация по какому-то одному человеку, мне хочется нашим коллегам - парламентариям европейским - задать вопрос: а почему их не волнует то, что сегодня с утра лишен депутатских полномочий наш коллега - депутат Веревский”.

“Он лишен полномочий, и за него никто не беспокоится. А по другому коллеге, который, будучи заместителем начальника Налоговой администрации Украины в прошлом созыве (парламента) несколько раз проходил процедуру лишения депутатских полномочий, и который сейчас не сложил с себя полномочий по адвокатской деятельности, почему это волнует?”, - спросил А.Ефремов.