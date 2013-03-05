Юрист: Может, Власенко и неплохой нардеп, но адвокат он никакой

«Формально основания для лишения мандата Власенко есть, я ему это сам говорил, и он это понимал. Конечно, здесь также дело и в несовершенном законодательстве, однако Власенко мог бы выйти из этой ситуации более достойно, сдав адвокатскую лицензию и продолжая защищать Тимошенко, как защитник, а не адвокат», - уверен юрист.

В то же время Мусиенко отмечает, что Власенко являет собой образец неквалифицированного юриста.

«Может, он и неплохой народный депутат, но как адвокат он только навредил Тимошенко своей работой. Это выражалось в провоцировании суда на применение меры пресечения еще в ходе судебного следствия, в явном неуважении к судье, затягивании дела. Поэтому я считаю, что одними из виновных в заключении Тимошенко есть ее защитники. На всех стадиях дела они настаивали на заказном характере дела, тогда как на юридической защите не акцентировали внимания», говорит эксперт.

При этом, по его словам, Власенко не использовал в ходе защиты Тимошенко ряд козырей.

«Адвокаты даже не попытались вызвать в качестве свидетелей представителей Российской Федерации, должностных лиц Газпрома по вопросам, кто был инициатором повышения цен, почему не было подписано соглашение до того, как цены были повышены, до того как Ющенко отозвал Дубину с переговоров. То есть тот же Власенко не настоял на нормах, которые могли бы оправдать подсудимую», - считает Мусиенко.

Напомним, что 5 марта в Высшем административном суде начнется рассмотрение дела о «совместительство» народного депутата Сергея Власенко.