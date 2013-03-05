В Верховную Раду принесли картонную фигуру Азарова (добавлено фото)
09:18, 05 марта 2013Политика
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В сессионный зал ВР принесли картонную фигуру премьер-министра Николая Азарова.
Народный депутат от «Батькивщины» Вячеслав Кутовый принес в сессионный зал Верховной Рады Украины картонную фигуру премьер-министра Украины Николая Азарова.
Как передает корреспондент УНИАН, на фигуре написано “Папєрєднік”.
В.Кутовый занес фигуру в зал и пошел на заседание фракции.
Папєрєднік / Фото: Facebook Николая Княжицкого
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